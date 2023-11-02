قبيل ساعات من الخطاب المرتقب لنصر الله.. رسالة "مؤثرة" من المقاومة الفلسطينية الى حزب الله

2023-11-02 20:20:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أصدرت المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس (2 تشرين الثاني 2023)، رسالة "مؤثرة" وذلك قبيل ساعات من الخطاب المرتقب للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء في نص الرسالة التي اطلعت عليها "بغداد اليوم": "نحن نرقب ونرى فعلكم وجهادكم ودماء شهدائكم التي توحدت مع دمائنا ونرقب خوف وجبن وخشية العدو من نزالكم ولطالما كنتم وما زلتم أسياد النزال".

ومن المنتظر أن يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خطابا غداً الجمعة في أول ظهور له منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، مع اشتباكات محدودة بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وكان جيش الاحتلال قد شن غارات جوية ضدّ منشآت ومواقع تابعة للحزب حيث تم تدمير أسلحة ومواقع وأماكن يستخدمها التنظيم، حيث تشهد الحدود في جنوب لبنان منذ 3 أسابيع توترا وتبادلا للقصف بين الحزب والاحتلال.

ويثير التصعيد عبر الحدود خشية لدى الغرب من تسبب العدوان الإسرائيلي على غزة بامتداد الحرب إلى جنوب لبنان، حيث تحذر إسرائيل وقوى غربية حزب الله من مغبة فتح جبهة جديدة.



