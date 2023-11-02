2023-11-02 21:10:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

لقي شاب مصرعه اليوم الخميس (2 تشرين الثاني 2023)، متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس، خرج عن طريق الخطأ من مسدس كان بحوزة صديقه، عندما كان الإثنان يتمازحان بالسلاح في ناحية آمرلي في محافظة صلاح الدين.

وقال مدير شرطة قضاء طوزخورماتو العميد حسين علي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "بلاغا وصل للشرطة يفيد بوقوع حادث قتل في ناحية آمرلي التابعة للقضاء"، مبينا أن "مفارز الشرطة توجهت على الفور إلى مكان الحادث، فتبين أن الشاب قتل صديقه سهوا عندما كان يعبث بمسدس كان بحوزته".

وأضاف، أن "المجني عليه شاب في العقد الثاني من عمره"، مؤكدا "توقيف الجاني".

بدوره قال مسؤول إعلام مستشفى طوزخورماتو شوان عبد الرحيم في تصريحات للإعلام الكردي، إن "طوارئ المستشفى استقبل جثة شاب، عليها أثر إطلاق نار في منطقة الرأس، تأكد لاحقا وفاته قبل وصوله المستشفى متأثرا بنزيف داخلي جراء العيار الناري".