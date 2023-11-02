القسام: سنجعل غزة لعنة التاريخ على الكيان الصهيوني

2023-11-02 21:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة في كلمة متلفزة:

سنجعل غزة لعنة التاريخ على الكيان الصهيوني

مجاهدونا يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل الصهيوني المختلفة

دمرنا كتيبة دبابات وقتلنا وأصبنا عددا من جنود العدو

تمكنا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر

دمرنا ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر وقتلنا وأصبنا عددا من جنود العدو

نفذنا هجمة مضادة مساء اليوم بمحور شمال غرب مدينة غزة ودمرنا خلالها 6 دبابات وناقلتي جند

أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادة العدو

ناقلة الجند "النمر" سقطت في أول اختبار أمام قذائفنا