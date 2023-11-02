الزوراء يحقق أول ثلاث نقاط على حساب القاسم في دوري نجوم العراق

2023-11-02 21:20:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / حقق نادي الزوراء لكرة القدم، يوم الخميس، أول ثلاث نقاط له منذ انطلاق دوري المحترفين "نجوم العراق"، بعد فوزه على ضيفه القاسم الذي تعرض لأول خسارة له، بهدف وحيد، في منافسات الجولة الثالثة.

وجرت المباراة في ملعب الزوراء عند الساعة السابعة مساءً بحضور جماهيري واسع للنوارس، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني ضغط فريق الزوراء منذ البداية وسط تشجيع جمهوره الحاضر في اللقاء، ليسجل هدفه في الدقيقة 57 عن طريق المحترف كلينز اوباري، بعد أن تسلم تمريرة على طبق من ذهب من اللاعب حسن عبد الكريم، واستمرت النتيجة على حالها حتى نهاية صافرة الحكم يوسف سعيد معلنا عن نهاية اللقاء.