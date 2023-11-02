ابو عبيدة: دمرنا كتيبة دبابات أو اكثر بـ3 وسائل

2023-11-02 21:20:33 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أبو عبيدة: يواصل مجاهدونا في شمال غرب غزة، وجنوبها، وفي بيت حانون، التصدي لقوات الاحتلال، وتنفيذ هجمات ناجحة ضد آليّات الاحتلال وجنوده.

أبو عبيدة: دمّر مقاتلونا ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر، بمضادات الدروع، والالتحام المباشر، وبالمسيّرات.

أبو عبيدة: سلاح المدفعية يواصل دك حشود العدو بقذائف الهاون

أبو عبيدة: دمّر مقاتلونا 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة، اليوم.

أبو عبيدة: ترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء.