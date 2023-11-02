2023-11-02 21:20:33 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ترجمة

أعلن نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم، اليوم الخميس (2 تشرين الثاني 2023)، عن اعتراف مجلس ادارته رسميا برابطة للمشجعين في العراق ليصبح عدد الروابط المعترف بها داخل البلاد أربعة.

وقال النادي عبر بيان رسمي ترجمته (بغداد اليوم)، ان إدارة النادي قررت اليوم الخميس وبعد جلسة تداولية، الاعتراف برابطتين للمشجعين، الأولى في مدينة كربلاء، والأخرى في محافظة كركوك، مؤكدا ان الرابطتين تضمان الان الالاف من المشجعين الرسميين التابعين للنادي".

وأضاف البيان "بالإضافة الى مشاهدة المباريات ودعم الفريق، ستقوم رابطتي المشجعين بتنظيم أنشطة رياضية لكرة القدم برعاية النادي الإسباني تهدف الى جمع مبالغ مالية للاعمال الخيرية داخل العراق"، موضحا ان "من بين تلك الاعمال الخيرية إقامة مجموعة من الاحداث لجمع الأموال ومنحها للمحتاجين في البلاد بالإضافة الى القيام بزيارات مستمرة لملاجئ الايتام ورعاية البيئة المحلية في البلاد".

وأشاد برشلونة أيضاً برابطة المشجعين في محافظة كركوك، معلنا ان النادي يقوم باعمال اجتماعية تقرب المكونات المختلفة داخل المدينة بهدف المحافظة على النسيج الاجتماعي بالإضافة الى القيام بدورات لكرة القدم وبطولات محلية في المدارس ودعم المستشفيات فيها.



