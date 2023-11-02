وزير النقل: لن اتهاون مع أي موظف يروج للنظام المقبور وسأحيل المتورطين للقضاء {فيديو}

2023-11-02 21:30:03 - المصدر: الفرات نيوز

أصدر وزير النقل رزاق محيبس السعداوي اليوم الخميس عددا من التوجيهات التي تخص عمل الموظفين والمهام الوظيفية الموكلة إليهم، على هامش اجتماع هيئة الرأي في الوزارة.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، ان الوزير وجه، على هامش اجتماع هيئة الرأي في الوزارة، المدراء العامين بالمتابعة والاشراف المباشر على اية مبادرات او احتفالات ومتابعة منهاجها، مؤكدا أن الوضع المأساوي الذي تعيشه غزة من مجازر وابادة، يحتم عدم إقامة احتفالات كالذي حصل في الملاحة الجوية العراقية.

ولفت السعداوي الى ان هناك اكثر من قانون يحظر الترويج لحزب البعث المحظور وزبانيته المجرمين، مشيرا الى تشكيل لجنة تحقيقية، سترفع نتائجها قريبا.

وأكد انه سيحيل كل المشتركين في تمجيد البعث المحظور، خلال احتفالية الملاحة الجوية، الى المحاكم المختصة لنيل جزائهم العادل وفقا للقانون.

وشدد الوزير على انه لن يتهاون مع أي موظف في وزارة النقل يروج لنظام البعث المحظور او يمجد المقبور صدام.

واستطرد ، بحسب البيان، "نريد أن يكون العام ٢٠٢٤ هو استثنائي وعام الإبداع"، موجها جميع المدراء العامين، في إطار ملف مكافحة الفساد، بالإجابة على جميع كتب هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمخاطبات البرلمانية من السادة النواب واللجان الموقرة، من دون أي تأخير او تلكؤ.