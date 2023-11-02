محمد جعفر الصدر يتسلم قطعا اثرية عراقية من بريطانية ورثتها عن والدها

2023-11-02 21:35:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

في اطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها السفارة بمتابعة الآثار خارج العراق والعمل على استرجاعها وبالتعاون مع المتحف البريطاني، تسلمت سفارة جمهورية العراق في لندن بتاريخ 1/11/2023 متمثلة بسعادة السفير محمد جعفر الصدر قطع اثرية عبارة عن ثلاثة اختام ولوح اثري تعود الى حضارة وادي الرافدين حوالي ٢٠٠٠ قبل الميلاد الى ٦٠٠ سنة بعد الميلاد. حيث قامت سيدة بريطانية بتسليم الاختام التي ورثتها عن والدها الى السفارة. كما تسلمت السفارة قطعة اثرية اخرى من المتحف وهي عبارة قطعة من جدار اثري .

وقد ثمن سعادة السفير مبادرة السيدة ودعا جميع من لديه قطع أثرية عراقية ان يقتدي بها حيث تطوعت بارجاعها الى بلدها الام العراق. وقدم السفير رسالة شكر الى السيدة والسيد جون سمبسون مدير قسم الشرق الاوسط في المتحف البريطاني تثمينا لعملهما وتعاونهما مع السفارة....السفارة العراقية في بريطانيا