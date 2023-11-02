2023-11-02 21:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تسلمت السفارة العراقية في المملكة المتحدة، يوم الخميس، آثاراً عمر بعضها 4000 آلاف سنة من المتحف البريطاني.

وذكرت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن سفير العراق لدى المملكة محمد جعفر الصدر تسلم قطعاً أثرية عبارة عن ثلاثة أختام ولوح تعود إلى حضارة وادي الرافدين في الحقبة نحو 2000 سنة قبل الميلاد إلى 600 سنة بعد الميلاد.

وبينت السفارة أن سيدة بريطانية قامت بتسليم هذه الآثار التي ورثتها عن والدها، كما تسلمت السفارة قطعة أثرية أخرى من المتحف البريطاني وهي عبارة قطعة من جدار أثري.

وأشاد الصدر بمبادرة هذه المرأة البريطانية، وكذلك قدم رسالة شكر إلى مدير قسم الشرق الأوسط في المتحف البريطاني جون سمبسون وزوجته لعملهما وتعاونهما مع السفارة بهذا الصدد.