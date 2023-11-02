حزب إيزيدي: الديمقراطي والأحزاب الكردية تحاول استغلال أصوات نازحي سنجار

2023-11-02 22:20:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- نينوى

حذر رئيس حزب التقدم الإيزيدي، سعيد بطوش، اليوم الخميس (2 تشرين الثاني 2023)، من استغلال أصوات النازحين من أهالي قضاء سنجار.

وقال بطوش لـ"بغداد اليوم"، إنه "مع انطلاق الحملة الدعائية لانتخابات مجالس المحافظات، نحذر من استغلال أصوات النازحين الإيزيدين في مخيمات النزوح باقليم كردستان".

وأضاف، أن "مفوضية الانتخابات والمنظمات المختصة بمراقبة الانتخابات مطالبة بموقف أوسع وأكبر لحماية الاقتراع من التزوير".

واتهم بطوش "الحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب الكردية الأخرى بمحاولة استغلال أصوات النازحين بهدف الحصول على أصواتهم، ويجب أن يتمتع الناخب في المخيم بحرية تامة للإدلاء بصوته".

وكانت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو قالت خلال استقباله وفد من أهالس سنجار ان "لأسباب الحقيقية للنزوح الداخلي قد انتهت بفضل الاستقرار المتحقق في مناطق العودة" فيما جددت مطالبتها لحكومة إقليم كردستان بـ "التعاون مع الوزارة والسماح بعودة الأسر النازحة الراغبة بالعودة الطوعية إلى مناطق سكناها الأصلية لضمان عدم استغلالها بأي شكل من الأشكال".