2023-11-02 22:45:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير تطورات الطقس، مساء اليوم الخميس (2 تشرين الأول 2023) الى استمرار تواجد السحب الممطرة في بعض مدن البلاد، الليلة وغداً الجمعة.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في منصة فيسبوك تابعته "بغداد اليوم"، "يوم الجمعة يستمر تواجد السحب في أجواء اغلب مدن البلاد، كما تستمر فرص الأمطار في، مدن اقليم كردستان والموصل وكركوك وصلاح الدين وواسط وديالى، ومناطق متفرقة ربما يشملها هطول خفيف الليلة وغدا في مدن الفرات الأوسط والانبار وبادية الجنوب وشمال ميسان وشمال ذي قار".

ولفت الى ان "الرياح السطحية ستكون غداً ساكنة في أغلب المدن تتحول على فترات جنوبية شرقية ، عدا شمال البلاد تكون متقلبة الاتجاه، وتتحول يوم السبت المقبل للهبوب من الاتجاه الشمالي الغربي وتكون معتدلة السرعة أحياناً".

وتوقع عطية "انخفاضاً محسوساً بدرجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح يبدأ اعتبارا من منتصف الاسبوع لتميل الاجواء للبرودة نسبيا".