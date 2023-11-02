في تطور جديد.. "المقاومة الاسلامية في العراق" تتحدث عن عملية ضد الكيان الاسرائيلي

2023-11-02 22:50:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :



بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏





نُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم، هدفاً حيوياً للكيان الصهيوني على سواحل البحر الميت. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو .



وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



المقاومة الإسلامية في العراق

الخميس ١٧- ربيع الآخر - ١٤٤٥ هـ