قضية "زنا محارم" تدفع "الخال" لقتل ابن اخته جنوبي العراق

2023-11-02 23:45:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، يوم الخميس، بمقتل شخص رمياً بالرصاص شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "شخصاً في الأربعينات من عمره قتل على يد خاله رمياً بالرصاص داخل أحد المنازل بقضاء الزبير شمالي المحافظة، بسبب قضية شرف (زنا محارم)، حيث لاذ الجاني بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وسهلت نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، لإكمال الإجراءات القانونية".