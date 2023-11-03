أسعار النفط مستقرة وتتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني

2023-11-03 07:15:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط يوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل أسبوع ثان على التوالي من الخسائر مع ترك البنك المركزي الأمريكي الباب مفتوحا أمام زيادات محتملة في أسعار الفائدة في المستقبل فضلا عن تراجع المخاوف من احتمال أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى اضطراب في الإمدادات.

وبحلول الساعة 0010 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 86.91 دولارا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 82.58 دولارا للبرميل.

وصعد الخامان القياسيان بأكثر من دولارين للبرميل يوم الخميس. ويتجه برنت لتسجيل انخفاض بنحو أربعة في المئة هذا الأسبوع، فيما يتجه خام غرب تكساس للإغلاق منخفضا 3.5 بالمئة.

ولا تزال المخاوف الجيوسياسية تحظى بمتابعة وثيقة في ظل استمرار المواجهات بين إسرائيل وحماس في غزة.

وعلى جانب الإمدادات، يتوقع محللون أن تؤكد السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم مجددا تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا حتى ديسمبر كانون الأول.

ومن المتوقع صدور بيانات عدد منصات النفط الأمريكية في وقت لاحق من اليوم، وستكون بمثابة مؤشر للإنتاج المستقبلي.