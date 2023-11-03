2023-11-03 09:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام، اليوم الجمعة، أربع مباريات في منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2023-2024.

ويستضيف ملعب امانة بغداد عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر مباراة فريق نادي امانة وضيفه فريق نادي الكرخ.

ويلتقي في مباراة ديربي الفرات الاوسط عند الساعة الخامسة عصراً، فريقا نادي النجف، وضيفه نادي نفط الوسط على ملعب النجف الدولي

وتقام مباراة واحدة عند الساعة السابعة مساءً بين فريقي نادي اربيل وصيفه نادي الكهرباء.

وفي مباراة جماهيرية يضيفها ملعب البصرة الدولي عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، يلاقي اصحاب الارض والجمهور فريق نادي النجف، ضيفه فريق نادي الشرطة.