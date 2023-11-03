قمة شرق أوسطية.. الإليزيه يحتضن اليوم اجتماع ماكرون- نيجيرفان بارزاني

2023-11-03 09:45:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يحتضن قصر الإليزيه ظهر اليوم الجمعة، اجتماعاً بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

واجتماع اليوم سيكون الأول من نوعه الذي يحتضنه الإليزيه بين ماكرون ومسؤول شرق أوسطي وسيتضمن تشاورا حول التطورات المتسارعة الجارية في العراق، في ظل تداعيات الحرب بين اسرائيل وحركة حماس، والتي تثير مخاوف متزايدة من امتدادها إقليميا، بما يطال العراق ايضا.

ووصل بارزاني أمس الخميس، إلى باريس تلبية لدعوة رسمية وجهها له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

بدورها أوضحت رئاسة إقليم كوردستان في بيان أن، الرئيس نيجيرفان بارزاني سيبحث خلال اجتماعه مع الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه العلاقات الفرنسية مع العراق وإقليم كوردستان وتطوير التعاون المشترك، والأوضاع في العراق والمنطقة بشكل عام.

يُشار إلى أن هذه الزيارة الرسمية الرابعة التي يجريها نيجيرفان بارزاني منذ توليه رئاسة حكومة اقليم كوردستان بدورتها السابقة، ورئاسة الإقليم بدورتها الحالية.

وكان من المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي زيارة إلى العراق لحضور "مؤتمر بغداد الثالث" الذي كان من المزمع انعقاده في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الثاني إلا أن تأجيل انعقاده إلى إشعار آخر حال دون ذلك.