توجيهات عاجلة من الدفاع بشأن مقرات ومستودعات الجيش على خلفية "الأحداث الإقليمية الطارئة".. وثائق

2023-11-03 09:55:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اتخذت وزارة الدفاع العراقية، جملة من الاجراءات تتعلق بالمقرات ومستودعات الاسلحة على خلفية الاحداث الاقليمية الاخيرة.

واشارت وثيقة صادرة من وزارة الدفاع بتاريخ (28 تشرين الاول 2023)، وحصلت "بغداد اليوم"، على نسخة منها الى أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة وبالنظر للظروف الحالية التي تمر بها البلاد من خلال تسارع الأحداث والمتغيرات الامنية والأقليمية الطارئة والمستمرة وكإجراءات إحترازية تنسب مايلي :

1- انتخاب المقرات البديلة وتهيئتها وتفعيلها وتأمين الإتصالات لها وتخصيص هيئات ركن فاعلة للعمل فيها .

2- بعثرة وانتشار كافة المستودعات الرئيسة (مخازن الأعتدة - الأسلحة - التجهيزات) الى أماكن منتخبة وتأمين الحماية لها بما لايؤثر على أداء الواجب عند الحاجة اليها .

3- قيام قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش بنشر الطائرات بكافة أنواعها الى القواعد الجوية وتأمين الحماية اللازمة لها بما لايتعارض مع الواجبات التي تكلف بها مستقبلاً .

4- قيام القيادات الميدانية بنشر وبعثرة الدروع والعجلات الإختصاصية الى أكثر من موقع وتأمين الحماية والغش والاختفاء لها .

5- التأكيد على تأمين الحماية للمشاجب ومستودعات الأسلحة والاعتدة للقيادات من خلال إنتخاب أكثر من مكان محكم لها .

6- القيام بتأمين شبكة مواصلات بديلة للمقرات لمختلف الأنواع والمستويات لغرض تأمين الإتصال بالقيادات العليا وبكافة المستويات.

7- قيام كافة القيادات وبمختلف المستويات بإجراء الممارسات على الحركة الفورية للقطعات بما يضمن حركتها لأداء الواجبات بأقل ما يمكن من الوقت والجهد.

8- إدامة وصيانة كافة المعدات والعجلات الإختصاصية والأسلحة والأعتدة بمختلف أنواعها مع التأكيد على إنفتاح الأسلحة السائدة في الميدان وحسب المتطلبات التعبوية .

9- قيام كافة القادة والأمرين بمختلف المستويات بإجراء جولات ميدانية مستمرة والتواجد مع القطعات وتوزيع الواجبات على هيئات الركن لإسناد الوحدات والتشكيلات في الميدان وفق السياقات الصحيحة".







