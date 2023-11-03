واشنطن توافق على صفقة بيع معدات عسكرية للعراق بقيمة 300 مليون دولار

2023-11-03 11:30:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

وافقت الولايات المتحدة الاميركية، اليوم الجمعة (3 تشرين الثاني 2023)، على بيع معدات عسكرية الى العراق بقيمة 300 مليون دولار.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن "وزارة الخارجية وافقت على بيع مزمع للدعم اللوجستي ومعدات ذات صلة لطائرات هليكوبتر من شركة "بيل" للعراق".

وأضافت، أن الصفقة ستكون بتكلفة تقدر بنحو 300 مليون دولار، مبينة أن "وحدة تكسترون التابعة للشركة، هي المتعاقد الرئيس على السلاح".

وفي وقت سابق، ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أن هناك أربع صفقات لشراء مقاتلات جوية قد تتم مع دول في الشرق الأوسط، بينها العراق، من شأنها ان تعيد تشكيل اكبر جيوش المنطقة التي ظلت طوال عقود تستورد طائرات حربية متطورة بأعداد كبيرة وحطمت في بعض الأحيان الأرقام القياسية في مشترياتها.

وذكر التقرير ان "العراق كان يجري مفاوضات بشأن 14 طائرة "رافال"، وفي حال تمت فإن الصفقة ستمثل المرة الاولى التي تشتري فيها بغداد طائرات مقاتلة من فرنسا منذ طلب النظام السابق 133 طائرة "ميراج اف 1" في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي".

ولفت التقرير الى ان العراق تسلم اولى طائرات F-16 في العام 2015، واصبحت بمثابة العمود الفقري لسلاح الجو العراقي، الا انه في غضون خمس سنوات، اصبح مستقبل هذه الطائرات محل تساؤل بسبب مشكلات الصيانة والجوانب الفنية.

المصدر: وكالات