الصدر يطلب من 4 دول السماح لأنصاره بالوصول إلى حدود فلسطين

2023-11-03 11:50:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة (3 تشرين الثاني 2023)، الدول الشقيقة الاربع المجاورة لفلسطين بالسماح لانصار التيار الصدري بالوصول السلمي الى الحدود الفلسطينية.

وقال الصدر في تدوينة عبر موقع (اكس) وتابعتها "بغداد اليوم": أوجه رسالتي هذه الى حكومات الدول الشقيقة: الأردن ومصر ولبنان وسوريا، الدول المجاورة لجمهورية فلسطين الحبيبة وعاصمتها القدس".

وأضاف: "نأمل منكم السماح لإخوتكم الصدريين في عراقكم الشقيق الوصول السلمي لحدود فلسطين الحبيبة مع بعض التبرعات العينية من ماء وطعام ودواء ووقود لإدخالها بالتنسيق معكم الى غزة المجاهدة".

وتابع الصدر: "نأمل أن تمكنوا إخوتكم الصدريين من الاعتصام المليوني السلمي الإنساني عند الحدود الفلسطينية في بلدانكم الحبيبة خلال الأيام المقبلة ومن شاء من

الشعوب العربية والإسلامية والإنسانية".

وأكد أن "وافقتم على طلبنا فهذا شرف سيخطه لكم التاريخ والمستقبل فجزاكم الله خيراً. ونتعهد لكم بإلتزام النظام والقانون والسلمية التامة كما عهدتم إخوتكم

الصدريين في احتجاجاتهم".

وختم بالقول: "لنا واع وراعٍ ومسؤولون عن ما يحدث في غزة الحبيبة وأنتم أهل للمسؤولية".









وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الشعوب العربية والإسلامية إلى القيام باعتصام على الحدود مع إسرائيل، احتجاجاً على ما يجري في قطاع غزة ومناصرة الشعب الفلسطيني.

وقال الصدر في كلمة متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، "أدعو الشعوب الإسلامية والعربية وكل محبي السلام إلى تجمع شعبي سلمي من جميع تلك الدول، للذهاب من أجل اعتصام سلمي عند الحدود مع إسرائيل من جانب مصر وسوريا ولبنان والأردن من دون أي سلاح، غير الأكفان".

وطالب الصدر بـ"البقاء لحين فك الحصار، ولإيصال بعض المعونات الطبية والغذائية شمال غزة وجنوبها، ولا نمانع بتفتيش المعتصمين من طرف محايد مثل الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن "هذا نشاط بعيد عن الحكومات والجهات العسكرية".