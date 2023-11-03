اخبار العراق الان

الرئيسيةالفرات نيوزعامة › النزاهة تقترح حلولاً ومعالجات للنهوض بالخدمات الصحية في بغداد

النزاهة تقترح حلولاً ومعالجات للنهوض بالخدمات الصحية في بغداد

النزاهة تقترح حلولاً ومعالجات للنهوض بالخدمات الصحية في بغداد
النزاهة تقترح حلولاً ومعالجات للنهوض بالخدمات الصحية في بغداد
2023-11-03 13:35:39 - المصدر: الفرات نيوز

-الدعـوة لتوفـير الأدوية التخصـصية بكميات كافيـة وتوزيعـها بصورة صحيحة لضمان وصولها للمرضى

-مشاريع إنشاء وتأهيل وتوسيع مستشفيات ومراكز صحية لم تنجز على الرغم من إحالتها عام 2010 

- الحـث على متابعـة تنصيب الأجهزة الطبية واتخـاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المتلكئة

- أهمية إنشاء مستشفيات ومراكز تخصصية للثلاسيميا والعيون والهيموفيليا وزراعة الكلى

- التأكيد على ضـرورة معالجـة ظـاهـرة تسـرُّب الملاكات الطبية والصحية وتنظيم عمل الأطباء الاختصاص

واصل المتابعة على الفرات نيوز