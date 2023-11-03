النزاهة تقترح حلولاً ومعالجات للنهوض بالخدمات الصحية في بغداد
2023-11-03 13:35:39 - المصدر: الفرات نيوز
-الدعـوة لتوفـير الأدوية التخصـصية بكميات كافيـة وتوزيعـها بصورة صحيحة لضمان وصولها للمرضى
-مشاريع إنشاء وتأهيل وتوسيع مستشفيات ومراكز صحية لم تنجز على الرغم من إحالتها عام 2010
- الحـث على متابعـة تنصيب الأجهزة الطبية واتخـاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المتلكئة
- أهمية إنشاء مستشفيات ومراكز تخصصية للثلاسيميا والعيون والهيموفيليا وزراعة الكلى
- التأكيد على ضـرورة معالجـة ظـاهـرة تسـرُّب الملاكات الطبية والصحية وتنظيم عمل الأطباء الاختصاص