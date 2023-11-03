ديالى تكشف موعد" الاستنفار" لمواجهة سيول الحدود وتؤشر 3 نقاط رئيسية

2023-11-03 13:55:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مدير ناحية قزانية (94كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي، اليوم الجمعة (3 تشرين الاول 2023)، عن موعد الاستنفار لمواجهة سيول الحدود شرق محافظة ديالى.

وقال الخزاعي لـ "بغداد اليوم"، إن "اعلان حالة الاستنفار من قبل خلية الازمة الحكومية لمناطق شرق ديالى القريبة من الشريط الحدودي خاضع لـ3 نقاط رئيسية، هي تقارير الانواء الجوية وتدفق السيول بمستويات قياسية محددة بالاضافة الى قطعها الطرق سواء كانت الرئيسية او الزراعية بين المدن والقرى"، مبيناً أنه "خلاف ذلك ستبقى مجرد رسائل حيطة وحذر".

واضاف، أن "خلال الساعات الـ 24 الماضية كانت هناك تقارير عن امطار غزيرة في الشريط الحدودي لكنها كانت متواضعة جدا، الأمر الذي يدفع الى التريث في اعلان حالة الاستنفار من قبل خلية الازمة".

واشار الى أن "جهود الفرق الحكومية في كري وتطهير الوديان الحدودي اسهم في ابعادها عن حقول الالغام التي تعود لحرب الثمانيات من القرن الماضي ما يبدد مخاوف الاهالي في احتمالية نقل السيول بعضها الى عمق الاراضي الزراعية".

وتابع الخزاعي، أن "ملف الشريط الحدودي يخضع لمتابعة ورصد ميداني على مدار الساعة ونتعامل مع ملف تقارير الانواء بشكل مباشر ولدينا خطوط ساخنة مع الاهالي لمواجهة اي طارى".

وتشهد مناطق شرق العراق الحدودية ومنها قزانية ومندلي وقراهما تدفق سيول موسمية مع اي موجات لغزارة الامطار.

ويحذر مختصون من انجراف الغام ومخلفات حربية خلفتها الحرب العراقية – الايرانية في ثمانينيات القرن المنصرم جراء السيول السنوية عند حدود ديالى وعدة محافظات مع الجانب الإيراني.

ولازالت الالغام الحدودية بين العراق وايران تشكل خطرا قائما منذ عدة عقود ولم تعالج حتى الان بسبب ضعف الامكانيات والمشاكل المادية وغياب دور المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بملف الألغام.







