حزام سحابي "تركي" يجتاح كوردستان والمدن الشمالية

2023-11-03 14:05:37 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، أن تشهد مناطق إقليم كوردستان ومدن شمالي العراق، تساقط أمطار متفاوتة مساء اليوم الجمعة.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات تشير إلى تشكل حزام سحابي ممطر قادم من جنوب تركيا، وهو يتقدم إلى وسط المدن الشمالية كافة والموصل وكركوك، وصولاً إلى شرق تكريت وشمال شرق ديالى".

وأضاف الراصد الجوي، أن "هذا الحزام السحابي سيؤدي إلى هطول أمطار بين المتوسطة والغزيرة في المناطق أعلاه، فيما ستنحسر فرصه مساء اليوم".

وكان المتنبئ الجوي، صادق عطية، قد رجح استمرار وجود السحب الماطرة في معظم مدن العراق، مع وجود فرصة أقل لتساقط الأمطار في المحافظات الجنوبية.