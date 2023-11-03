2023-11-03 15:05:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنويه هام من مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بخصوص طباعة البطاقات الوطنية في عموم العراق ..





تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الداخلية المحترم واشراف المدير العام اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي، تقرر ان يكون يوم غد السبت الموافق 2023/11/4، دوام في جميع دوائر البطاقة الوطنية ببغداد والمحافظات، لتسليم البطاقات الوطنية كونها انجزت جميعاً، كما نهيب بالمواطنين الكرام بالتوجه الى دوائر البطاقة الوطنية لغرض الاستلام اذ يبدأ الدوام من الساعة الثامنة صباحاً، والجدير بالذكر ان المديرية اعلنت في وقت سابق عن تصفير جميع المعاملات المروجة في عموم العراق وانهت طباعة المتراكم بجهود كبيرة بذلت ليلاً ونهاراً من قبل كوادر المديرية.





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