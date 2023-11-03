فضية عراقية في بطولة آسيا بالملاكمة

2023-11-03 15:10:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أحرز لاعب منتخب شباب العراق بالملاكمة، عباس قاسم حمدان، يوم الجمعة، الوسام الفضي في منافسات وزن 51 كغم، ضمن فعاليات بطولة آسيا للشباب والناشئين باللعبة، والجارية أحداثها في كازاخستان.

وخسر الملاكم عباس قاسم، النزال النهائي أمام نظيره الياباني، ليتوج بالوسام الفضي في المنافسات القارية.

وسبق لقاسم، أن أقصى نظيره لاعب منتخب كوريا الجنوبية في الدور نصف النهائي، وتفوق على منافسيه من الأردن وكازاخستان في الأدوار الأولية من البطولة الآسيوية.