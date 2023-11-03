بسبب تقليص الخطط.. ديالى مهددة باندثار الزراعة وفقدان هويتها التاريخية

2023-11-03 15:55:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم الجمعة، من كوارث معيشية وزراعية في ديالى تهدد هوية المحافظة بسبب خفض وتقليص الخطة الشتوية وانعدام الدعم، فيما حذر من هجرة جماعية للمزارعين بسبب سوء ادارة الملف المائي والزراعي.

وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "الخطة الشتوية الفعلية لديالى لا تتجاوز 25% وهي ضربة للقطاع الزراعي والمزارعين، وتهدد بهجرة جماعية من الريف الى المدينة وهجر الزراعة التي تعد هوية ديالى عبر التاريخ".

واشار التميمي الى "غياب الحلول اللازمة لأزمات الجفاف وشح المياه رغم المطالب بإنشاء بحيرات مائية شرقي ديالى لخزن الإيرادات والسيول المتدفقة ومياه الأمطار المنحدرة من الحدود الايرانية ومنع هدرها وتصريفها دون اي جدوى".

وعد المسؤول المحلي ازمة الخطة الشتوية "حربا ضد القطاع الزراعي والمزارعين يضاف الى المشاكل الجسيمة وابرزها غياب الدعم للقطاع الزراعي وغياب الخطط اللازمة لتطويره وانقاذه على مر السنوات الماضية"، محذرا من "فقدان ديالى لهويتها بتصنيفها سلة العراق الغذائية بسبب سوء ادارة الملف المائي والزراعي بشكل عام".

واقرت ديالى في وقت سابق خطة شتوية مبدئية تضمنت 158 الف دونم محاصيل الحنطة والشعير والخضراوات، مبينا أن 56 الف دونم للحنطة تُروى بالآبار ، وأكثر من 73 الف دونم تُروى بطريقة السيح، واكثر من 92 الف دونم تعتمد على الأمطار "الزراعة الديمية" فيما خصصت 32 الف دونم من الشعير للزراعة الديمية.

وتسببت ازمات الجفاف وشح المياه بخفض خطط ديالى للزراعة الشتوية الى النصف او الاقل خلال الاعوام الثلاث الماضية والغاء الخطط الصيفية بشكل تام.

واتفقت وزارة الموارد المائية والزراعة، يوم 20 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، على زراعة 5.5 ملايين دونم للموسم الشتوي المقبل 2023 - 2024.