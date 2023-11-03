بالفيديو.. الشروع بأول خطوة فعلية لمشروع مدينة الصدر الجديدة

2023-11-03 16:25:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شرعت الحكومة بعد سلسلة من الاجتماعات والقرارات الحكومية، الشروع بأول خطوة فعلية لمشروع مدينة الصدر الجديدة التي تتضمن دعوة الشركات المحلية والعالمية للمباشرة في تنفيذ البنى التحتية.

ويأتي مشروع مدينة الصدر الجديدة استكمالاً لأعمال لجنة الأمر الديواني رقم (57) لعام 2020، التي حلّت محلّها لجنة الأمر الديواني رقم (23520) لعام 2023 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، واللجنتان خاصّتان بتطوير وتأهيل مدينة الصدر.





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