نيجيرفان بارزاني وماكرون يؤكدان ضرورة حماية أمن واستقرار العراق في ظل ظروف المنطقة المتأزمة

2023-11-03 16:40:15 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة (3 تشرين الثاني 2023)، ضرورة حماية أمن واستقرار العراق في ظل ظروف المنطقة المتأزمة، واستمرار التفاهم والحوار من أجل حل مشاكل أربيل – بغداد، كما شددا بشأن الأوضاع المتأزمة للشرق الأوسط، على أهمية الجهود الرامية للحيلولة دون توسع الحرب ولحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية للمنكوبين