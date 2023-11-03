2023-11-03 16:45:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الجمعة (3 تشرين الثاني 2023)، نجاح العراق بشكل كبير جداً في استهداف أوكار تنظيم داعش الإرهابي السرية، فيما بينت وجود تطور عسكري كبير للطيران العراقي.

وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لـ"بغداد اليوم"، ان "أوكار تنظيم داعش الإرهابي السرية، دائما ما تكون في مناطق جبلية يصعب الوصول اليها وكذلك يصعب استهدافها من خلال الطيران المسير، ولهذا سلاح الجو الحربي هو من يعالج تلك الاوكار وفق معلومات استخباراتية، والعراق نجح بتدمير تلك الاوكار التي حدت بشكل كبير من قوة وفاعلية تنظيم داعش".

وأضاف وتوت ان "العراق حالياً لا يستخدم طريقة المواجهة المباشرة مع تنظيم داعش، خصوصاً ان هذا التنظيم لا يحتل أراضي ويظهر بشكل علني، بل هو يختبئ في انفاق ومضافات سرية، ولهذا كل العمليات ضد هذه الاوكار هو نوعية وتكون من خلال ضربات جوية ثم عمليات انزال على هذه المناطق وهناك تطور عسكري كبير بتنفيذ تلك العمليات والقوات العراقية حققت تقدما كبيرا بهذا الامر خلال الفترات الماضية".

وكان تنظيم داعش سيطر على نحو ثلث مساحة العراق في صيف 2014، قبل أن تعلن بغداد استعادة كامل أراضي الدولة في 2017.