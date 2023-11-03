منتخب العراق لتنس الكرة يقهر منتخبات أوروبية "قوية" ويتأهل لربع نهائي كأس العالم

2023-11-03 16:55:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل المنتخب العراقي لتنس كرة القدم، اليوم الجمعة، إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2023 الجارية احداثها حاليا في مدينة برنو التشيكية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي صفاء صاحب في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المنتخب العراقي تأهل لدور ربع نهائي البطولة فعالية الفردي بعد تحقيقه الفوز على اسبانيا وعلى كوريا الجنوبية وخسر مع التشيك وتأهل الى ربع النهائي بعد فوزه على رومانيا صباح اليوم في فعالية الزوجي بشوطين للاشيء وسيقابل هنگاريا مساء اليوم".

وأضاف ان "لاعبينا قدموا مستوى مشرفاً وتمكن من تحقيق نتائج مبهرة أخرجت اقوى منتخبات العالم حتى وصل الى دور ربع نهائي البطولة للفردي والزوجي ويسعى لاعبونا للتأهل لدور نصف النهائي".

يشار الى ان الوفد العراقي تألف من: مصطفى عبد الباقي، وعلي جليل مدربين، واللاعبين علي عامر، وعبد الرحمن أحمد، وعبد الله هيثم، وعباس سامي، ومصطفى احمد، و"ابو الفضل" جليل، وعلي قاسم عبد الحسين.