2023-11-03 18:00:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوات الحدود، اليوم الجمعة (3 تشرين الثاني 2023) القبض على (12) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظتي السليمانية ونينوى.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته "بغداد اليوم"، انه "ومن خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمنع حالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثاني في لواء الحدود الحادي والعشرين من القاء القبض على (9) متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة السليمانية".

وأضاف "كما تمكن الفوج الاول في لواء الحدود التاسع عشر من إلقاء القبض على (3) متسللين أجانب حاولوا عبور الحدود غربي نينوى، حيث تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".



