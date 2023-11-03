ديربي الفرات الاوسط.. النجف يكرم وفادة نفط الوسط بهدفين نظيفين

2023-11-03 19:05:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انتهى ديربي الفرات الاوسط بين فريقي نادي النجف وضيفه نادي نفط الوسط بفوز النجف بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت مباراة الديربي بحضور جماهيري واسع في ملعب النجف الدولي عند الساعة الخامسة عصراً.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق النجف بهدف واحد دون مقابل، سجل الهدف في الدقيقة 35 عن طريق المحترف كريم بن عريف، وفي الشوط الثاني اضاف النجف هدفا ثانيا من كرة قوية سددها من خارج منطقة الجزاء اللاعب محمد صالح في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

شهد اللقاء مناوشات وتدافع بين حكم اللقاء محمد طارق احمد ولاعب نفط الوسط حسن خيري، أشهر على إثرها حكم المباراة البطاقة الحمراء وطرده لاعب نفط الوسط في الدقيقة 37 ليكمل نفط الوسط المباراة بعشرة لاعبين.