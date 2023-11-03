البعثات ستكون خالية من السفراء لـ4 أيام.. العراق يجمع دبلوماسيه في بغداد بمؤتمر تطويري

2023-11-03 19:10:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة (3 تشرين الثاني 2023)، انطلاق مؤتمر سفراء العراق بنسخته السابعة يوم غد السبت، ويستمر لـ4 أيام، وبمشاركة 85 سفيرا ورئيس بعثة دبلوماسية عراقية في الخارج.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ينطلق يوم غد السبت، في العاصمة بغداد أعمال مُؤتمَر سفراء العراق بنسخته السابعة بعنوان " الدبلوماسيَّة العراقيَّة علاقات دوليَّة مُتوازنة وتنميَّة إقتصاديَّة مُستدامة "، للفترة 4-8 تشرين الثانيّ 2023، بمُشارَكة (85) من سفراء العراق ورؤساء البعثات السياسيَّة والقنصليَّة العراقيَّة في الخارج".

واوضحت ان "المُؤتمَر يهدف إلى طرح أجندة مطوَّرة للدبلوماسيَّة العراقيَّة، تنعكس على المزيد من الحضور والفاعليَّة للسياسة الخارجيَّة، وتفعيل دور العراق في المُنظمات العربيَّة والإقليميَّة والدوليَّة وتعزيز العلاقات مع الدول على أساس مبدأ الإحترام المتبادل وتحقيق المصالح المُشترَكة، ويُعد المُؤتمَر فرصة معمّقة لتبادل وجهات النظر بهدف تنفيذ أولويات البرنامج الحكوميّ وتكثيف العمل الدبلوماسيّ مع مُختلف الأطراف".