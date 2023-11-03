2023-11-03 20:55:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر المحلل السياسي خالد الجبوري، اليوم الجمعة (3 تشرين الثاني 2023)، أن خطاب الأمين العام لحزب الله بشأن دخول الفصائل العراقية بالمواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل سيكون له انعكاسات سلبية على العراق.

وقال الجبوري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الأمين لحزب الله اللبناني حسن نصر الله كان دبلوماسيا وأراد تجنيب بلده لبنان المواجهة المباشرة بسبب ما تعانيه بلده من أزمات مختلفة".

وأضاف أنه "على الفصائل العراقية هي الأخرى أن تتخذ ذات المواقف الدبلوماسية في المواجهة المسلحة مع الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "إعلان استهداف الفصائل العراقية القوات الأمريكية ومصالحها سيكون له انعاسكات سلبية على أوضاع العراق الأمنية والاقتصادية".

وكان الامين العام لحركة حزب الله اللبناني حسن نصر الله، قد وصف قرار فصائل المقاومة العراقية باستهداف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا بانه "قرار شجاع وحكيم ومبارك"، مشيرا الى "أهمية دور العمليات التي تشنها الفصائل العراقية المسلحة ضد مواقع القوات الأمريكية داخل البلاد وخارجها".

ويوم امس الخميس، اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، استهداف "هدف حيوي" اسرائيلي في البحر الميت، في تطور جديد وتوسعة لساحة النزاع.