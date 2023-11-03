بالفيديو.. انتشال جثة عامل سقط داخل (خباطة) في صلاح الدين

2023-11-03 21:00:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

انتشلت فرق مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم الجمعة (3 تشرين الثاني 2023)، جثة عامل سقط داخل حوض (خباطة) لصب الكونكريت في منطقة البوعجيل في محافظة صلاح الدين.

وأفاد بيان لاعلام المديرية تلقته "بغداد اليوم"، ان "فرق الدفاع المدني، اضطرت إلى استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص المعدن وإخراج جثة العامل".

ولفت البيان الى "نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

-iaAqWw4OsI