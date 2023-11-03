2023-11-03 21:15:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خطف فريق نادي اربيل ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه فريق نادي الكهرباء بعد تحقيقه الفوز بهدف قاتل دون رد للكهرباء ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة السابعة مساءً على ملعب فرانسو حريري في اربيل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 90+5 حيث سجل لاعب اربيل ياسين سامية الهدف الوحيد من ضربة جزاء لينتهي اللقاء بفوز اربيل بهدف دون رد للكهرباء.