سلطة الطيران: نتعرض لهجمة اعلامية منظمة ولن نرضخ للضغوطات

2023-11-03 21:30:13 - المصدر: الفرات نيوز

سلطـة الطيـران المـدني العراقـي

منذ أيام تتعرض سلطة الطيران المدني وفريقها المتقدم لهجمة اعلامية منظمة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المأجورة بتهم ترمى جزافا على موظفيها وبدون اي دليل يذكر، بهدف التشويش وخلط الاوراق وإبعاد الأنظار عن الاخطاء التي تقترفها بعض النفوس الخبيثة لتعطيل عجلة العمل والتقدم والخطوات التي تتخذها السلطة.

ومن منطلق الأمانة الوظيفية فإن سلطة الطيران المدني بادارتها ومنتسبيها ، تعاهد السيد رئيس مجلس الوزراء والعراقيين كافة بعدم الرضوخ للضغوطات ومواصلة العمل في سبيل الارتقاء بمستوى اداء سلطة الطيران المدني.

ولأننا نعمل للعراق وهدفنا سمعته واسمه سيتم إقامة دعوة قضائية على كل من يروج لتلك الافتراءات والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسنعتمد الاجراءات القانونية لردع اكاذيبهم وتضليلهم للرأي العام..





