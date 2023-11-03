محافظ بابل: وفرنا كافة مستلزمات إنجاح الانتخابات المحلية

2023-11-03 23:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد محافظ بابل وسام أصلان، اليوم الجمعة، توفير كافة متطلبات إنجاح الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في كانون الأول المقبل، مشيراً إلى أن المحافظة تتواصل مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتلبية احتياجاتها كافة.وقال أصلان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة المحلية في محافظة بابل بتواصل مستمر مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظة بشأن الانتخابات المحلية التي ستجرى الشهر المقبل".وأضاف، أن "المحافظة وفرت الكثير من المستلزمات التي من شأنها إنجاح هذه التجربة الديمقراطية ومستمرون بالتواصل مع المفوضية لتوفير أي مستلزمات إضافية".وتابع، أن "الحكومة المحلية على أتم الجاهزية لتوفير هذه المستلزمات والمتطلبات وكلها تصب في خانة إنجاح الانتخابات وإظهارها بمظهر يليق بالعراق وديمقراطيته".