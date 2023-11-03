التربية: منحة الطلبة ستكون شهرية وتصرف حتى نهاية العام الدراسي

2023-11-03 23:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجأوضحت وزارة التربية، اليوم الجمعة، سبب تأخر صرف منحة الطلبة، فيما أكدت أنها ستكون شهرية وتستمر حتى نهاية العام الدراسي.وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنحة تبدأ من بداية العام الدراسي وحتى نهايته، وهي شهرية، ولأن هذا الشهر الأول، فالعمل جارٍ حالياً لإعداد قاعدة البيانات".وأضاف، أن "المنحة ستكون 30 ألفا للدراسة الابتدائية و50 ألفا للدراسة الثانوية وستصرف بشكل طبيعي لباقي الأشهر وفي مواعيدها".وتابع، أن "المنحة تستهدف العوائل الأشد فقراً ومعها مشروع التغذية المدرسية لتشجيع الطلبة على الدوام وعدم التسرب".