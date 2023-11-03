الشركة العامة لتجارة السيارات توضح العجلات المتوفرة والمناشئ وآلية الأقساط

2023-11-03 23:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأوضحت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن التابعة لوزارة التجارة، اليوم الجمعة، أنواع العجلات المتوفرة حاليا ومناشئها وآلية تحديد الأقساط فيما أشارت إلى السعي لتوسيع رقعة التعامل مع المصارف الأهلية.وقال مدير عام الشركة هاشم محمد حاتم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة عملت في سياستها التسويقية اعتماد البيع بالتقسيط، حيث إن هناك تعاونا مع المصرف الزراعي ونسعى لتوسيع رقعة التعامل مع المصارف الأهلية لغرض توفير سقوف ائتمانية يمكن من خلال التعامل للبيع بالتقسيط".وأضاف، أن "الآلية التي تعتمدها الشركة العامة لتجارة السيارات في اختيار أنواع السيارات التي تباع للمواطنين، تبدأ بإطلاق استمارة استبيان عبر موقعها الإلكتروني لمعرفة آراء الناس ورغباتهم في النوع واللون ومقدار القسط والفترة الزمنية للقسط وكذلك منشأ السيارة ومن خلال جمع وتحليل هذه البيانات ركزت الشركة على طرح نوع سيارة للتقسيط تتماشى ونتائج الاستبيان"، مشيرا، إلى أن "السيارة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات العراقية المقرة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".وتابع، أن "السيارات المتوفرة حاليا للبيع بالأقساط هي سوزوكي سياز موديل 2023 بمواصفات كاملة وهي من السيارات اليابانية بإنتاج هندي توازي سيارات النيسان السني والتويوتا كورولا"، موضحا، أن "مبلغ القسط الشهري هو 415 ألف دينار من دون مقدمة".وذكر، أن "جميع المواطنين مشمولون بالشراء عبر القسط بشرط توفر كفيل"، مبينا، أنه "في حال كان المشتري موظفا موطنا راتبه في المصرف الزراعي فلا يحتاج إلى كفيل سوى الماستر كارد".