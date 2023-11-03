رئيس الوزراء يجدد موقف العراق الواضح والمبدئي من القضية الفلسطينية

2023-11-03 23:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واعجدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، موقف العراق الواضح والمبدئي من القضية الفلسطينية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني أولاف شولتز، جرى خلاله التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات في المنطقة".وأشار رئيس الوزراء، خلال الاتصال، وفقا للبيان إلى "أهمية تعزيز الشراكة بين العراق وألمانيا"، مؤكداً "الرغبة في المضي بها وفق المصالح المشتركة وتوسعة آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والألماني".وجدد "موقف العراق الواضح والمبدئي من القضية الفلسطينية، ومن العدوان الصهيوني على الأراضي المحتلة والشعب الفلسطيني، ومن الفظائع التي تُرتكب بحقّه على أرضه التاريخية".ودعا السوداني المستشار الألماني إلى "أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً واضحاً لإدانة الانتهاكات، والجرائم ضد الإنسانية التي تطال الشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر على أرضه، الذي يواجه مأساة إنسانية شجبها العالم بأسره"، مبيناً، أن "أحداث غزّة باتت تمثّل اليوم اختباراً أخلاقياً للمجتمع الدولي والقوى العظمى، وتضعها أمام مسؤولياتها القانونية والإنسانية".من جانبه، بيّن شولتز، خلال الاتصال، أن "بلاده تعمل من أجل وقف إطلاق النار، واستعدادها للإسهام في إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع"، مؤكداً "حرص ألمانيا على استمرار التواصل والحوار من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة وترسيخ الاستقرار في المنطقة".