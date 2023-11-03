المندلاوي: المرحلة المقبلة ستشهد عملية تحديث للأسس الحياتية ببغداد

2023-11-03 23:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد عملية تحديث للأسس الحياتية ببغدادوقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المندلاوي اكد أن مناطق جنوب بغداد تستحق اهتماماً أكبر من الناحية الخدمية وتطوير البنى التحتية، ويجب أن تبذل أقصى الجهود في سبيل تحقيق ذلك".وشدد المندلاوي خلال استقباله عدداً من شيوخ ووجهاء مناطق جنوب بغداد - قضاء المحمودية، بحسب البيان، على "ضرورة العمل الجاد لإزالة الفوارق الخدمية والعمرانية بين المدن والمناطق التي تقع في الأطراف"، مؤكدا، "متابعته اليومية لعملية تقديم الخدمات للمواطنين ومراقبة تطبيق المشاريع التنموية للموازنة مع المعنيين".وأضاف، أن" الأساس هو تقديم الخدمات العامة للمواطنين"، لافتا، إلى أن "المشروع المقبل سيشهد عملية تحديث لكافة الأسس الحياتية في بغداد ومناطقها المختلفة".