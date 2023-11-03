المالكي: الظروف الدولية والإقليمية خطيرة وتهدد المنطقة والعالم

2023-11-03 23:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، أن الظروف الدولية والإقليمية خطيرة وتهدد المنطقة والعالم بسبب العدوان الصهيوني على غزة وسوريا ولبنان.وقال المالكي خلال انطلاق الحملة الانتخابية لمرشحي الائتلاف دولة القانون لانتخابات مجالس المحافظات في كلمة له تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قرار إلغاء مجالس المحافظات سابقا ترك فراغا في نظام إدارة المحافظات والدولة وكذلك أسهم، في خلق مشاكل كثيرة ما نزال نعاني منها"، معتبرا استقرار المحافظات يفضي الى "استقرار الدولة حينما ترتكز على محافظات تنهض بدورها لتوفير الخدمات الى المواطنين."وأوضح المالكي عن "وجود من لم يكن يدرك خطورة بقاء المحافظات دون مجالس"، مبينا أن "الحقائق بانت لمن يريد أن يصلح ويبني بأن لا بد من أن يكون الاستحقاق الدستوري قائما عبر إجراء الانتخابات".وأشار الى أن "الظروف الدولية والإقليمية خطيرة جدا وتهدد المنطقة والعالم بسبب العدوان الصهيوني على غزة وسوريا ولبنان"، مؤكدا أن "المقاومة الفلسطينية غيرت المعادلة وأعطت درسا جديدا لمن يراقب الساحة".وبين أن "الحرب على غزة كشفت ادعاءات الدول بحقوق الإنسان وحماية المجتمع والنظام الدولي"، موضحا أن "حركة حماس كشفت زيف النظام الدولي ومجلس الأمن لأن من يقف وراء ارتكاب جرائم الاحتلال هم أعضاء دائمون فيه، باستثناء روسيا والصين".وجدد المالكي دعوته لـ"الجماهير بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات قائلا أشكر جميع أبناء شعبنا العراقي ومتفائلون بأن مشاركتهم ستكون كبيرة بالانتخابات المقبلة، كما أثنى على مفوضية الانتخابات للقيام بدورها في توفير مستلزمات إجراء العملية الانتخابية"، داعيا جميع المرشحين وجميع القوى السياسية المشاركة في الانتخابات وأن "يكون تنافسها صادقا بعيدا عن التشنج وإثارة الفـتن".