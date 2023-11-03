2023-11-03 23:00:04 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن يوم غد سيشهد انطلاق فعاليات مؤتمر السفراء بنسخته السابعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن يوم غد ستنطلق فعاليات مؤتمر السفراء بنسخته السابعة"، لافتاً الى أن "المؤتمر سيكون تحت شعار (الدبلوماسية العراقية-علاقات دولية متوازنة وتنمية اقتصادية مستدامة).

وأضاف أن "المؤتمر سيطرح اشتغالات وزارة الخارجية في استجابتها ضمن البرنامج الحكوميّ"، مبيناً أن "85 من سفراء ورؤساء بعثات جمهورية العراق في العالم سيشاركون في فعاليات المؤتمر".

وأكد الصحاف أن "وزارة الخارجية تخطو صوب أجندة فاعلة ثنائية ومتعددة الأطراف وستكون شاغلنا النوعي خلال المؤتمر".