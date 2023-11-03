مستشار رئيس الوزراء: إطلاق خدمة (الفيزا دايركت) سيسهم بتخفيض سعر الصرف

2023-11-03 23:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازاعتبر مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري، اليوم الجمعة، إطلاق خدمة (الفيزا دايركت) لتحويل الأموال للخارج خطوة موفقة ستسهل عمل صغار التجار، مؤكدا أنها ستسهم بخفض سعر الصرف في السوق الموازي وإجراءاتها تستغرق 5 دقائق فقط.وقال الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "انطلاق العمل المصرفي في عهد الحكومة الحالية يتم برؤية جديدة وآليات حديثة وبنك العراق الأول هو أول بنك يطلق خدمة التحويل المالي المباشر رقمياً عبر خدمة (الفيزا دايركت)".وأضاف، أن "هذا التطور إنجاز كبير يرتبط بشكل أو بآخر مع الرؤية الاستراتيجية التي تحملها الحكومة والتي أطلقها رئيس الوزراء في الإدارة المالية والمصرفية والاقتصادية، وأيضا تنسجم مع توجهات البنك المركزي الجديدة في عملية إعادة تقييم وهيكلة وتنظيم وإنضاج العمل المصرفي في العراق ونحن نشهد الآن انطلاقة كبيرة ستنعكس على الواقع التجاري والمصرفي في العراق".وتابع، "نأمل أن يتفاعل المواطنون مع هذه الخدمة المصرفية التي ستساهم في قطع الطريق على المضاربين في السوق السوداء وخدمة الفيزا دايركت ستشمل الكثير من صغار التجار وستساعدهم عبر الدخول لمنصة واضحة وصريحة ورسمية وقانونية لتحويل الأموال للخارج بيسر وسهولة ومن حساب لحساب وبسعر الصرف الرسمي".ولفت، إلى أن "هذه الخدمة ستسهم بانخفاض سعر الصرف في السوق الموازي في إطار عمل حكومي مستمر لتنظيم العمل المصرفي".وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي العراقي عن إطلاق خدمة " فيزا دايركت " لتسهيل التحويلات المالية، بالتنسيق مع شركة "Visa" العالمية والتعاون مع بنك العراق الأول.وأكد البنك أن خدمة فيزا دايركت "Visa Direct" خاصة بالتحويل المالي المباشر لعملاء المصرف في العراق وتم إطلاقها رقمياً لأول مرة من خلال تطبيق خاص، وبإمكان كل عميل في مصرف العراق الأول FIB تحويل خمسة ملايين دينار يومياً، و13 مليون دينار شهرياً، سيتم احتسابها بسعر الصرف الرسمي.وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق خلال كلمته بمؤتمر إطلاق الخدمة: إن "أداة الفيزا ديراكت جاءت في وقتها لتسهل عمليات التحويل، وخاصةً التحويلات البسيطة على مستوى المواطنين".وبين، أن " هذه الأداة تسهل الطلب على العملات الأجنبية ونحاول أن نوسع إمكانية الوصول إلى هذه العملات بطرق سهلة"، مؤكدا، أن " قضية التحويلات الخارجية وبيع الدولار وسعر الصرف ترتبط بشكل جوهري في توظيف أكثر ما يمكن من الأدوات الإلكترونية".