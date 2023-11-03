مصرف الرشيد: التقديم على شراء الدولار للمسافرين يتم عبر موقعنا الرسمي

2023-11-03 23:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مصرف الرشيد، اليوم الخميس، أن التقديم على شراء الدولار للمسافرين يتم عبر موقعه الرسمي.وقال المصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "على المسافرين الراغبين بالحصول على الدولار الدخول للموقع الرسمي للمصرف والتقديم عن طريق الرابط من خلال الاستمارة المخصصة لهذا الغرض".وأضاف، أن "على المتقدمين الالتزام بموعد المراجعة وبخلافه يتم إلغاء التقديم في حالة عدم مراجعة الفرع بالوقت المحدد".