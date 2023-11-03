2023-11-03 23:00:05 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من المواد المخدرة في ميسان.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قوة أمنية مشتركة من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان وقوة من الرد السريع تمكنت من إلقاء القبض على أحد كبار تجار المخدرات الخطرين في محافظة ميسان خلال عملية أمنية نوعية أسفرت عن القبض عليه بالجرم المشهود وبحيازته (3 كيلوغرامات) من مادة الكريستال المخدرة".وأضاف البيان، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ وسيتم إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".