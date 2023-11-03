قائد عمليات بغداد الجديد.. سيرة ذاتية حافلة
2023-11-03 23:00:05 - المصدر: واع
بغداد - واع
أصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، قراراً بتعيين اللواء الركن وليد خليفة مجيد مشعل التميمي قائدا لعمليات بغداد بديلا عن الفريق الركن أحمد سليم.
فمن هو اللواء الركن وليد خليفة مجيد مشعل التميمي؟
قائد عسكري تدرج في الخدمة وهو من مواليد ديالى 1966.
الدورات والشهادات:
1. بكالوريوس علوم عسكرية دورة (73)
2.دورة كلية الأركان رقم (64)
3.دورة آمري الوحدات الانتقائية الحتمية
4. دورة معلمي الأسلحة للضباط
5.دورة تعبئة لآمري رعائل لضباط خريجي الكلية العسكرية
6.دورة سياقة وإدامة للدبابة (T62) و(T55)
7. دورة مخابر أساسية لضباط الدروع
8. دورة القيادة لضباط الأحداث
المناصب والوظائف
تدرج التميمي في الرتب والمناصب حسب التسلسل ابتداءً من:
1. آمر رعيل كتيبة دبابات ياف 1 اللواء المدرع /42 فق 10
2. معاون آمر سرية كتيبة دبابات ياف 1 اللواء المدرع /42 فق/10
3. آمر سرية كتيبة دبابات ياف 1 اللواء المدرع /42 فق 10
4. معلم في جناح المخابرة معهد الدروع
5. ضابط ركن الميرة اللواء المشاة الآلي الأول فق/1
6. معاون آمر الفوج الثاني اللواء المشاة الآلي الأول فق/1
7. معاون آمر الفوج السادس اللواء المدرع السابع عشر فق/10
8.آمر كتيبة دبابات 14 تموز اللواء المدرع السابع عشر فق/10
9. ضابط ركن عمليات الفرقة المدرعة التاسعة
10. مدير الأركان العامة الفرقة المدرعة التاسعة
11. مقدم اللواء المشاة الآلي السابع والثلاثين فق/9
12. آمر اللواء المدرع الخامس والثلاثين فق/9 م .
13. نائب قائد الفرقة المدرعة التاسعة.
14. قائد الفرقة المدرعة التاسعة
15. معاون آمر الفوج السادس اللواء المدرع السابع عشر فق/10
المعارك التي شارك فيها:
1. خطة فرض القانون ( حزام بغداد ).
2. بسط الأمن في عملية ( بشائر الخير ) في محافظة ديالى
3.عمليات تحرير تكريت
4. عمليات تحرير قضاء بلد
5.عمليات تحرير الأنبار
6. تحرير قضاء بيجي.
7. تحرير مناطق حزام بغداد التاجي - الطارمية ضمن عملية ثأر الشهداء
8. عملية لبيك يا رسول الله لتطهير محافظة صلاح الدين
9.عملية تحرير الأنبار
10.عمليات تحرير قاعدة القيارة
11. قادمون یا نینوی
12.قادمون يا تلعفر
13. تطهير مناطق شمال الزاب
14.تطهير قضاء الحويجة والقرى التابعة لها
15. تحرير مدينة القائم
أصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، قراراً بتعيين اللواء الركن وليد خليفة مجيد مشعل التميمي قائدا لعمليات بغداد بديلا عن الفريق الركن أحمد سليم.
فمن هو اللواء الركن وليد خليفة مجيد مشعل التميمي؟
قائد عسكري تدرج في الخدمة وهو من مواليد ديالى 1966.
الدورات والشهادات:
1. بكالوريوس علوم عسكرية دورة (73)
2.دورة كلية الأركان رقم (64)
3.دورة آمري الوحدات الانتقائية الحتمية
4. دورة معلمي الأسلحة للضباط
5.دورة تعبئة لآمري رعائل لضباط خريجي الكلية العسكرية
6.دورة سياقة وإدامة للدبابة (T62) و(T55)
7. دورة مخابر أساسية لضباط الدروع
8. دورة القيادة لضباط الأحداث
المناصب والوظائف
تدرج التميمي في الرتب والمناصب حسب التسلسل ابتداءً من:
1. آمر رعيل كتيبة دبابات ياف 1 اللواء المدرع /42 فق 10
2. معاون آمر سرية كتيبة دبابات ياف 1 اللواء المدرع /42 فق/10
3. آمر سرية كتيبة دبابات ياف 1 اللواء المدرع /42 فق 10
4. معلم في جناح المخابرة معهد الدروع
5. ضابط ركن الميرة اللواء المشاة الآلي الأول فق/1
6. معاون آمر الفوج الثاني اللواء المشاة الآلي الأول فق/1
7. معاون آمر الفوج السادس اللواء المدرع السابع عشر فق/10
8.آمر كتيبة دبابات 14 تموز اللواء المدرع السابع عشر فق/10
9. ضابط ركن عمليات الفرقة المدرعة التاسعة
10. مدير الأركان العامة الفرقة المدرعة التاسعة
11. مقدم اللواء المشاة الآلي السابع والثلاثين فق/9
12. آمر اللواء المدرع الخامس والثلاثين فق/9 م .
13. نائب قائد الفرقة المدرعة التاسعة.
14. قائد الفرقة المدرعة التاسعة
15. معاون آمر الفوج السادس اللواء المدرع السابع عشر فق/10
المعارك التي شارك فيها:
1. خطة فرض القانون ( حزام بغداد ).
2. بسط الأمن في عملية ( بشائر الخير ) في محافظة ديالى
3.عمليات تحرير تكريت
4. عمليات تحرير قضاء بلد
5.عمليات تحرير الأنبار
6. تحرير قضاء بيجي.
7. تحرير مناطق حزام بغداد التاجي - الطارمية ضمن عملية ثأر الشهداء
8. عملية لبيك يا رسول الله لتطهير محافظة صلاح الدين
9.عملية تحرير الأنبار
10.عمليات تحرير قاعدة القيارة
11. قادمون یا نینوی
12.قادمون يا تلعفر
13. تطهير مناطق شمال الزاب
14.تطهير قضاء الحويجة والقرى التابعة لها
15. تحرير مدينة القائم