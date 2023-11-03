قائد عمليات بغداد الجديد.. سيرة ذاتية حافلة

2023-11-03 23:00:05 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، قراراً بتعيين اللواء الركن وليد خليفة مجيد مشعل التميمي قائدا لعمليات بغداد بديلا عن الفريق الركن أحمد سليم.فمن هو اللواء الركن وليد خليفة مجيد مشعل التميمي؟قائد عسكري تدرج في الخدمة وهو من مواليد ديالى 1966.الدورات والشهادات:1. بكالوريوس علوم عسكرية دورة (73)2.دورة كلية الأركان رقم (64)3.دورة آمري الوحدات الانتقائية الحتمية4. دورة معلمي الأسلحة للضباط5.دورة تعبئة لآمري رعائل لضباط خريجي الكلية العسكرية6.دورة سياقة وإدامة للدبابة (T62) و(T55)7. دورة مخابر أساسية لضباط الدروع8. دورة القيادة لضباط الأحداثالمناصب والوظائفتدرج التميمي في الرتب والمناصب حسب التسلسل ابتداءً من:1. آمر رعيل كتيبة دبابات ياف 1 اللواء المدرع /42 فق 102. معاون آمر سرية كتيبة دبابات ياف 1 اللواء المدرع /42 فق/103. آمر سرية كتيبة دبابات ياف 1 اللواء المدرع /42 فق 104. معلم في جناح المخابرة معهد الدروع5. ضابط ركن الميرة اللواء المشاة الآلي الأول فق/16. معاون آمر الفوج الثاني اللواء المشاة الآلي الأول فق/17. معاون آمر الفوج السادس اللواء المدرع السابع عشر فق/108.آمر كتيبة دبابات 14 تموز اللواء المدرع السابع عشر فق/109. ضابط ركن عمليات الفرقة المدرعة التاسعة10. مدير الأركان العامة الفرقة المدرعة التاسعة11. مقدم اللواء المشاة الآلي السابع والثلاثين فق/912. آمر اللواء المدرع الخامس والثلاثين فق/9 م .13. نائب قائد الفرقة المدرعة التاسعة.14. قائد الفرقة المدرعة التاسعة15. معاون آمر الفوج السادس اللواء المدرع السابع عشر فق/10المعارك التي شارك فيها:1. خطة فرض القانون ( حزام بغداد ).2. بسط الأمن في عملية ( بشائر الخير ) في محافظة ديالى3.عمليات تحرير تكريت4. عمليات تحرير قضاء بلد5.عمليات تحرير الأنبار6. تحرير قضاء بيجي.7. تحرير مناطق حزام بغداد التاجي - الطارمية ضمن عملية ثأر الشهداء8. عملية لبيك يا رسول الله لتطهير محافظة صلاح الدين9.عملية تحرير الأنبار10.عمليات تحرير قاعدة القيارة11. قادمون یا نینوی12.قادمون يا تلعفر13. تطهير مناطق شمال الزاب14.تطهير قضاء الحويجة والقرى التابعة لها15. تحرير مدينة القائم