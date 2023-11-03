العمليات المشتركة تعلن تأمين الحدود المشتركة مع سوريا وإيران

2023-11-03 23:00:05 - المصدر: واع

بغداد- واع- كرار خليل

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، استمرار استعداداتها من خلال إقامة الورش للتعريف بكيفية إجراء التصويت الخاص وآلية تنفيذ خطة حماية مراكز الاقتراع والناخبين، مؤكدة دعم الحكومة الكبير في مجال تأمين الحدود المشتركة مع إيران وسوريا.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة العمليات المشتركة أقامت الورشة الثانية بشأن انتخابات مجالس المحافظة، بالتعاون مع المفتشية، وهذه الورشة كانت خاصة بالقوات الأمنية والتصويت الخاص".

وأشار إلى، أنه "تم الإعداد التام للورشة، التي تطرقت إلى آلية إجراء الانتخابات، ومناقشة كل الإمكانيات والحالات التي من الممكن أن تؤدي إلى إبطال التصويت، ومعرفة آلية التصويت وكيفية التصويت، كما تطرقنا إلى آلية تنفيذ خطتنا الأمنية الخاصة بحماية مراكز الاقتراع، وغيرها من الإجراءات الأمنية".

وفي سياق منفصل، أوضح الخفاجي، أن "الحكومة العراقية قامت بعمل كبير في مجال تأمين الحدود، سواء الحدود المشتركة مع سوريا أو إيران، حيث أن إمكانيات وقدرات القوات الأمنية في ضبط الحدود مستمرة، إضافة إلى الدعم الكبير من قبل الحكومة في مجال توسيع وتجهيز القوات الأمنية"، مؤكداً "حرص الحكومة والقوات الأمنية على منع أي خلل داخل حدودنا".