2023-11-03 23:00:05 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن نادي ليل الفرنسي منع جماهيره من السفر إلى مرسيليا، مطلع الأسبوع المقبل؛ تحسبًا لوقوع أعمال شغب بعدما تأجلت مباراة أولمبيك مرسيليا أمام ضيفه أولمبيك ليون، في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، مطلع الأسبوع الجاري؛ إثر تعرض حافلة ليون لهجوم.وقال ليل في بيان رسمي، اليوم الجمعة: "إذا قررت السلطات، أخيرًا صباح اليوم، أنها لن تكون قادرة على ضمان سلامة 250 من مشجعي ليل الذين كانوا يخططون للسفر إلى مرسيليا، فإنه يجب على ليل أن يأخذ في الاعتبار القرار لحماية أنصاره من أي مشاكل محتملة".ويستضيف مرسيليا، غدًا السبت، منافسه ليل على ملعب فيلودروم، بعدما ألغيت مباراة كان من المقرر أن يستضيفها، يوم الأحد الماضي، أمام ليون بعدما تعرضت حافلة ليون لهجوم أثناء توجهها إلى الملعب.وتعرضت الحافلة للرشق بالحجارة ما أسفر عن إصابة مدرب ليون فابيو جروسو، الذي فاز مع إيطاليا بكأس العالم 2006، وتصدرت صورة جروسو دامي الوجه الصفحة الأولى لصحيفة (ليكيب) التي عنونت "مقزز ومخزٍ".