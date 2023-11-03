تقرير: مبابي سيرتدي الرقم 10 في ريال مدريد

2023-11-03 23:00:05 - المصدر: واع

متابعة - واعتحدث تقرير إسباني، اليوم الجمعة، عن قرب انتقال الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف ريال مدريد.وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الشهير، فإن "كيليان مبابي سيرتدي القميص رقم 10 في ريال مدريد".وتشير التوقعات، إلى أن "لوكا مودريتش يخوض موسمه الأخير داخل قلعة سانتياجو برنابيو تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي".فيما أفادت تقارير صحفية فرنسية، أن "عملية إقناع كيليان مبابي بتجديد عقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان، باتت صعبة ومعقدة للغاية".